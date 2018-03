Stellenabbau bei Airbus trifft Bremen

Ein Schild vor dem Airbus-Gebäude in Bremen.

Airbus kündigt einen Stellenabbau an, nennt aber kaum Details zu den betroffenen Standorten. In Bremen sind laut Betriebsrat 300 Stellen von Streichungen oder Verlagerungen bedroht. Gewerkschafter wollen jetzt mehr ausgelagerte Arbeiten zurück in die eigenen Werke holen.