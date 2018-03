Wetter Ende des Winters in Sicht: Warnung vor Glatteis

Lange Eiszapfen hängen an einem Baum.

In Niedersachsen ist ein Ende der Kältewelle in Sicht. Für Autofahrer heißt es vor allem am Montagmorgen: Es kann gefährlich glatt werden auf den Straßen. Das Wochenende nutzten viele Menschen zum Wintersport. Die Polizei musste aber vielerorts einschreiten.