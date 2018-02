Tarife IG Metall Küste und Nordmetall verhandeln am Donnerstag

Mehr Geld und das Recht auf Teilzeit: Darauf haben sich die Tarifparteien in der Metallindustrie bei einem Pilot-Abschluss in Baden-Württemberg geeinigt. Im Norden wollen die Gewerkschaften in dieser Woche die Übernahme der Bedingungen aushandeln.