Brände Brandschutzprüfungen an Hochausfassaden laufen schleppend

Ein Hochhaus in Braunschweig.

Bei der Brandkatastrophe in London kamen im Juni 2017 mehr als 70 Menschen ums Leben. Das Feuer breitete sich mit rasendem Tempo über die Außenfassade aus. Daraufhin wurde der Brandschutz an Hochhäusern auch in Deutschland zum Thema.