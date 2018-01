Fußball Nord-Trio startet in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga

Werders Trainer Florian Kohfeldt startet gegen Hoffenheim in die Rückrunde.

Für Werder Bremen, Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg endet am Wochenende die kurze Winterpause. Werder und Hannover haben am Samstag Heimspiele. Wolfsburg muss am Sonntag nach Dortmund reisen.