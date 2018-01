Parteien Fraktionschefin Guth strebt AfD-Landesvorsitz an

Auf einem Sonderparteitag will die AfD an diesem Wochenende über eine Abwahl ihres umstrittenen Landeschefs Hampel entscheiden. Fraktionschefin Guth bringt sich schon als Kandidatin für diesen Posten in Stellung. Doch ob Hampels Absetzung gelingt, ist unklar.