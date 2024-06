Rostock (dpa/mv). Bei einem Auffahrunfall von zwei Lkws auf der A24 in Fahrtrichtung Berlin sind zwei Menschen verletzt worden. In der Nacht zum Donnerstag fuhr ein Lkw-Gespann nahe Hagenow auf einen Lkw mit Anhänger auf, der zur Sicherung einer Brückenprüfung eingesetzt war, wie die Polizei mitteilte. Dieser Lkw wurde durch den Aufprall quer auf die Fahrbahn geschoben. Das hintere Lkw-Gespann kam von der Fahrbahn ab.

Der Unfallfahrer sowie eine 50-jährige Frau, die an der Brückenprüfung beteiligt war, wurden dabei verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 250 000 Euro. Als Folge wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten sollten bis in den späten Vormittag andauern.

© dpa-infocom, dpa:240627-99-548301/2 (dpa)