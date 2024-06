Schwerin. Xenia Wiest feierte Erfolge auf der Bühne. Hinter den Kulissen soll es anders ausgesehen haben.

Das Mecklenburgische Staatstheater hat sich überraschend von seiner Ballettdirektorin Xenia Wiest getrennt. Sie wurde am Dienstag von ihren Aufgaben entbunden und freigestellt, wie das Theater am Mittwoch in Schwerin mitteilte.

Erfolgreich auf der Bühne - schwierig dahinter

Wiest habe in den vergangenen drei Spielzeiten als Künstlerin und Choreographin die Ballettsparte des Mecklenburgischen Staatstheaters mit viel Erfolg beim Publikum geprägt. Dafür gebührten ihr Respekt und Wertschätzung. „Doch so erfolgreich Xenia Wiests Choreographien auf der Bühne sind, so untragbar ist ihr Verhalten innerhalb des Theaterbetriebes“, hieß es in der Mitteilung des Theaters. Von Wiest lag zunächst keine Stellungnahme dazu vor.

Gegen Arbeitsvertrag verstoßen

In der Theatermitteilung hieß es, als Ballettdirektorin habe Wiest mehrfach gegen Pflichten ihres Arbeitsvertrages verstoßen. Auch Normen des Betriebsverfassungsgesetzes habe sie verletzt. Dies mache eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen ihr und der Geschäftsführung des Staatstheaters unmöglich. Für die kommende Theatersaison soll eine Zwischenlösung für die Ballettleitung gefunden werden.

