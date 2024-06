Neustadt-Glewe (dpa/mv). Das Airbeat One in Neustadt-Glewe gehört zu den größten Musikfestivals in MV. Die Zeichen stehen auf Wachstum.

Das Elektromusik-Festival Airbeat One will wachsen. Das Party-Gelände werde dieses Jahr zehn Hektar umfassen und damit drei Hektar mehr als bisher, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Damit könnten mehr Fans vor den Bühnen feiern.

Vom 10. bis 14. Juli werden den Angaben zufolge mehr als 200.000 Fans auf dem Flugplatz von Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) erwartet. Die Tageskapazität wächst nach Auskunft eines Sprechers von 65.000 auf 70.000 Besucher. Zusammen mit Camping- und Parkplätzen sei das Areal 150 Hektar groß.

Das Airbeat One, das zum 21. Mal stattfindet, gehört zu den größten Musikfestivals in Mecklenburg-Vorpommern. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Vive La France“. Auf sechs Bühnen sollen 228 Künstler auftreten, wie es hieß. Die Hauptbühne, bis zu 180 Meter breit und 50 Meter hoch, wird stets passend zum Motto aufwendig dekoriert. Das Design bleibt bis zur Eröffnung geheim.

Eine neue Bühne sei die „Classic Area“, ein Tribut an die Dance-Musik der 1990er und 2000er Jahre. Künstler wie Charly Lownoise, Quicksilver und DJ Sammy treten demnach dort auf. Für die Hauptbühne sind den Veranstaltern zufolge Stars wie Armin van Buuren, Deborah de Luca, Dimitri Vegas & Like Mike und Timmy Trumpet gebucht. Bisher seien mehr als 100.000 Tickets verkauft.

