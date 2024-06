Altentreptow (dpa/mv). Ein schwerer Tag für die Eltern von Finja, die vor einem Jahr mit nur 13 Jahren nach dem Konsum einer „Blue Punisher“-Ecstasy-Pille starb. Die Eltern wollen, dass anderen das nicht passiert.

Eltern, Verwandte, Freundinnen und Freunde haben am Mittwoch in Altentreptow der 13-jährigen Finja gedacht, die vorigen Sommer nach dem Konsum von Ecstasy-Pillen gestorben ist. Dazu versammelten sich in dem Ort im Kreis Mecklenburgische Seenplatte rund 40 Menschen zu einem Schweigemarsch. Die Eltern gingen bewusst an die Öffentlichkeit: „Wir wollen wachrütteln. Lasst die Finger weg von dem Zeug“, mahnte Finjas Vater an die Adresse von Jugendlichen. „Das soll keinem passieren, was wir durchgemacht haben.“

Das Mädchen hatte im vorigen Jahr von einem 17 Jahre alten Dealer „Blue Punisher“-Pillen gekauft. Die 13-Jährige bekam nach der Einnahme einer halben „Blue Punisher“-Pille am 24. Juni gesundheitliche Probleme und kam auf die Intensivstation. Zwei Tage später starb sie einem Gutachten zufolge an einer Hirnschwellung, die durch den hoch dosierten Wirkstoff einer „Blue Punisher“-Ecstasy-Pille ausgelöst wurde.

„Blue Punisher“-Ecstasy-Pillen kommen meist mit einem bestimmten Aussehen daher, das sich am gleichnamigen amerikanischen Comic-Helden orientiert, etwa in blauer Farbe und mit Totenkopf. Sie weisen mitunter eine besonders hohe Wirkstoffkonzentration auf. Der 17 Jahre alte Dealer wurde im April vom Amtsgericht Neubrandenburg verurteilt, aber nicht für den Tod der 13-Jährigen.

© dpa-infocom, dpa:240626-99-541959/2 (dpa)