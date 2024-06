Schwerin (dpa/mv). Zu den Lieblingsbeschäftigungen kleiner Kinder gehören das Schaukeln und auch das Rutschen. Wieso Diebe in einer Kita in Schwerin eine Rutsche stahlen, ist der Polizei ein Rätsel.

Unbekannte haben auf dem Gelände einer Kita in Schwerin eine Rutsche gestohlen. „Als wir am Dienstagmorgen öffneten, war die Rutsche weg“, sagte eine Mitarbeiterin am Mittwoch. Es handelte sich um eine lilafarbene Rutsche für ein- bis dreijährige Krippenkinder. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Montag zu Dienstag im Schweriner Stadtteil Krebsförden. Die unbekannten Täter verschafften sich laut Polizei Zutritt zum Hof der Einrichtung, um die Rutsche, die an einem Kletterturm montiert war, zu entwenden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:240626-99-540904/2 (dpa)