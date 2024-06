Schwerin. Das endgültige Ergebnis der Wahl zum Europäischen Parlament in Mecklenburg-Vorpommern steht fest. Die meisten Stimmen hat am 9. Juni die AfD bekommen.

Das endgültige Ergebnis der Europawahl am 9. Juni in Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwoch vom Landeswahlausschuss festgestellt worden. Die AfD erhielt die meisten Stimmen und kam auf einen Anteil von 28,3 Prozent, wie Landeswahlleiter Christian Boden mitteilte. Auf Platz zwei liegt den Angaben zufolge die CDU mit 21,5 Prozent, auf Platz drei das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 16,4 Prozent. Die SPD erreichte 10,3 Prozent - Platz vier. Die Linke kam den Angaben zufolge auf 4,9 Prozent, die Grünen erhielten 4,8 Prozent, die FDP 2,6 Prozent.

Die Wahlbeteiligung betrug 65,5 Prozent. 98,4 Prozent der Stimmen waren gültig. Wahlberechtigt waren laut Landeswahlleiter in MV 1.324.296 Menschen. Teilgenommen haben demnach 867 622. Jeder vierte gab seine Stimme per Briefwahl ab.

Bundesweit wurde bei der Europawahl die CDU mit 30,0 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der AfD mit 15,9 Prozent und der SPD mit 13,9 Prozent. Die Grünen erhielten 11,9 Prozent der Stimmen, das BSW 6,2 Prozent, die FDP 5,2 Prozent und die Linke 2,7 Prozent.

