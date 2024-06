Wismar (dpa/mv). In Wismar lassen sich noch bis zum Abend gleich zwei große Kreuzfahrtschiffe beobachten. Dann sollen sie in Richtung Dänemark aufbrechen.

Schaulustige konnten im Hafen von Wismar am Mittwochmorgen das Einlaufen von gleich zwei großen Kreuzfahrtschiffen beobachten. Die „Seabourn Quest“ und die „Amera“ kamen bei strahlendem Sonnenschein an ihren Liegeplätzen im Stadthafen und im Seehafen an. Noch bis zum frühen Abend sind die Schiffe zu sehen. Gegen 18 Uhr sollen sie dann wieder ablegen, wie es in einer Mitteilung der Stadt hieß.

Die 198 Meter lange „Seabourn Quest“ macht auf ihrem Weg von Hamburg nach Roenne in Dänemark zum ersten Mal in Wismar Halt. Auch die „Amera“ wird in Richtung Norden weiterfahren. Das 204 Meter lange Schiff kommt von Kiel und steuert Kopenhagen an.

