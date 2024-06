Schwerin (dpa/mv). Am Mittwoch wird es in Mecklenburg-Vorpommern sommerlich warm. Danach drohen kräftige Gewitter.

Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern können sich am Mittwoch weiter auf warmes und sommerliches Wetter einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Sonnenschein und Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad. An der See ist mit Temperaturen zwischen 22 und 27 Grad zu rechnen, wie die Meteorologen mitteilten. Die Nacht zu Donnerstag wird wolkig und niederschlagsfrei bei Tiefstwerten von 16 bis 18 Grad.

Am Donnerstag wird es laut DWD hingegen wolkig, teils auch stark bewölkt. Im Tagesverlauf werden örtlich Schauer oder kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen erwartet, bei schwülen Höchstwerten zwischen 29 und 31 Grad. Auf den Inseln liegen die Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Lokales Unwetter durch Starkregen ist laut DWD nicht ausgeschlossen.

