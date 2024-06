Rerik (dpa/mv). Ein Hund greift in einer Ferienanlage vier Personen an, zwei von ihnen werden ins Krankenhaus gebracht. Der Hund hatte sich vermutlich losgerissen.

Ein Hund hat in einer Ferienanlage in Rerik im Landkreis Rostock einen elfjährigen Jungen und drei Erwachsene gebissen. Dabei sei eine 76 Jahre alte Frau schwer am Kopf verletzt worden, berichtete die Polizei. Die Frau und der Elfjährige seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Personen wurden nach Polizeiangaben vor Ort behandelt.

Der Hund hatte sich nach Angaben der Polizei losgerissen, während seine Besitzer noch schliefen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Bei allen Beteiligten handelt es sich um Urlauber.

