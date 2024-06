Schwerin (dpa/mv). Am Dienstag wird es in Mecklenburg-Vorpommern sommerlich warm. Auch die Aussicht auf die Wochenmitte ist gut.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt Sommerwetter für Mecklenburg-Vorpommern voraus. Am Dienstag werden Sonnenschein und Temperaturen von 25 bis 28 Grad erwartet. An der Ostsee ist mit bis zu 24 Grad zu rechnen, wie der DWD mitteilte. Die Nacht zu Mittwoch wird trocken sein bei Tiefstwerten von 12 bis 16 Grad.

Auch am Mittwoch bleibt es laut DWD bei Temperaturen von 27 bis 30 Grad sommerlich warm, an der See werden 22 bis 27 Grad erwartet.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-520793/2 (dpa)