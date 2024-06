Torgelow (dpa/mv). Ein 18-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos zwischen Torgelow und Liepgarten im Landkreis Vorpommern-Greifswald ums Leben gekommen. Der 18 Jahre alte Autofahrer verlor am Montagabend aus bisher ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, der sich daraufhin überschlug und auf der Fahrbahn auf dem Fahrzeugdach liegen blieb.

Ein 18-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos zwischen Torgelow und Liepgarten im Landkreis Vorpommern-Greifswald ums Leben gekommen. Der 18 Jahre alte Autofahrer verlor am Montagabend aus bisher ungeklärten Gründen in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, der sich daraufhin überschlug und auf der Fahrbahn auf dem Fahrzeugdach liegen blieb.

Der 21 Jahre alte Fahrer und sein 18 Jahre alter Beifahrer konnten verletzt aus dem rauchenden Auto gerettet werden. Das Fahrzeug fing während der Bergung Feuer. Der 21-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen. Der 18 Jahre alte Unfallfahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Sein 17-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

© dpa-infocom, dpa:240625-99-519611/3 (dpa)