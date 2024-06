Rostock (dpa/mv). Das Internet funktioniert nicht mehr, der TV-Bildschirm bleibt schwarz? Für viele Haushalte in Rostock war das der Fall am Montag.

Ein durchtrenntes Glasfaserkabel hat am Montag in Rostock bei Zehntausenden Haushalten für einen Internet-Totalausfall gesorgt. Betroffen waren unter anderem die Stadtteile Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV), Dierkow, Toitenwinkel, Gehlsdorf sowie die Innenstadt und die Südstadt, wie das Unternehmen Infocity Rostock mitteilte. Neben dem TV-Empfang seien auch andere Dienste über den Kabelanschluss, wie etwa Internet von Vodafone und O2 oder PayTV von Sky beeinträchtigt.

Die durchtrennte Glasfaserleitung habe für halb Rostock zu einem Totalausfall aller Dienste im Kabelnetz geführt. Glasfaserkabel bestünden aus sehr vielen, sehr dünnen Fasern, die einzeln miteinander verbunden seien. Für die Reparaturarbeiten sei Spezialwerkzeug, viel Erfahrung und vor allem viel Zeit notwendig, so Infocity. Der Name steht für den Rostocker Kabelnetzbetreiber Urbana Teleunion Rostock GmbH & Co. KG. Das Unternehmen versorgt Rostock nach eigenen Angaben seit 1992 mit Kabelfernsehen und seit 20 Jahren mit Internet und Telefon.

