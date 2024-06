Zinnowitz (dpa/mv). Bei den Vineta-Festspielen auf Usedom geht es in diesem Jahr wieder um die in der Ostsee versunkene Stadt Vineta. Die Festspiele starten mit der Premiere des Stücks „Der Glanz der Tiefe“ am Freitag (28.6., 19.30 Uhr). Seit 1997 erzählen die Vineta-Festspiele jährlich eine Geschichte von Untergang und Wiederauferstehung der schönen Stadt. Sie bieten Gesang, Tanz, Action und viel Show, Laser und pyrotechnische Effekte. Gespielt wird laut Veranstalter bis zum 31. August jeweils mittwochs, freitags und samstags.

