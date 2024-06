Rostock (dpa/mv). Ein ausgewachsener Wisent-Bulle kann schon mal 1000 Kilogramm wiegen und eine Schulterhöhe von zwei Metern haben. Um das zu erreichen, muss der kleine Waito aber noch viel Heu und Blätter futtern.

Knapp zwei Monate nach seiner Geburt hat der kleine Wisent-Bulle im Rostocker Zoo den Namen Waito bekommen. Zoodirektorin Antje Angeli und der Geschäftsführer von Lotto Mecklenburg-Vorpommern, Ait Stapelfeld, als Wisent-Tierpate lüfteten am Montag das Geheimnis. Wisentkuh Tisnelda brachte ihren Nachwuchs am 4. Mai zur Welt. Vater ist der neunjährige Bulle Wilson. Wisente gelten als die größten Landsäugetiere Europas. „Jeder Zuchterfolg bei den Wisenten ist ein kleines wertvolles Mosaiksteinchen zum Erhalt dieser Tierart“, betonte Angeli. „Waito ist ein schon sehr munteres Jungtier, er springt und rennt über die ganze Anlage.“ Wisente leben bereits seit 1960 im Zoo Rostock, der sich selbst aktiv an einem Auswilderungsprojekt in Aserbaidschan zur Wiederansiedlung von Wisenten im Shahdag-Nationalpark beteiligt.

