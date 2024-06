Güstrow (dpa/lmv). Mitten auf den Gleisen bei Güstrow liegt ein Bistrostuhl - und ein Regionalexpress kann nicht mehr rechtzeitig bremsen. Wer den Stuhl dort hingeworfen hat, ist noch unklar.

Bei Güstrow ist ein Regionalexpress mit einem auf den Gleisen liegenden Bistrostuhl kollidiert. Der Zug habe den Stuhl etwa 15 Meter weit mitgeschleift, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Regionalexpress sei auf dem Weg von Berlin nach Rostock gewesen, als er am frühen Sonntagmorgen mit dem Hindernis zusammengestoßen sei.

Bei dem Zwischenfall wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Nachdem der Stuhl aus dem Gleis entfernt wurde, konnte der aus Berlin kommende Zug seine Fahrt nach Rostock fortsetzen. Gegen den oder die unbekannten Täter wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Gefahren hin, die beim Aufenthalt an oder auf den Bahnanlagen lauern.

