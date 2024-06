Greifswald (dpa/mv). Der diesjährige Wolfgang-Koeppen-Literaturpreis der Stadt Greifswald ist an die Schriftstellerin Madame Nielsen verliehen worden. Der mit 5000 Euro dotierte Preis wurde der aus Dänemark stammenden Autorin am Sonntag in Greifswald überreicht, wie die Stadtverwaltung bestätigte.

Die 1963 geborene Autorin, Musikerin und Performancekünstlerin war vom letzten Preisträger Christian Kracht vorgeschlagen worden. „Madame Nielsen fordert Menschen auf einzigartige Weise heraus“, sagte Kracht. Madame Nielsens Romane sind Angaben der Stadtverwaltung zufolge mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sie sei außerdem mehrfach für den Nordic-Council-Preis nominiert worden.

Der Wolfgang-Koeppen-Preis wird seit 1998 alle zwei Jahre verliehen. Damit wird an den Schriftsteller Wolfgang Koeppen (1906-1997) erinnert, der in Greifswald geboren wurde. Der jeweils letzte Preisträger schlägt den neuen vor. Bisherige Preisträger sind zum Beispiel Sibylle Berg (2008) und Thomas Hettche (2016).

© dpa-infocom, dpa:240624-99-508826/2 (dpa)