Pomellen (dpa/mv). Eine Frau hat vor Jahren ihren Führerschein abgeben müssen. Nun wird sie beim Autofahren von der Polizei kontrolliert - mit Folgen.

Ohne echten Führerschein, aber dafür mit mehreren gefälschten Dokumenten ist eine Autofahrerin auf der A11 in Pomellen nahe der polnischen Grenze unterwegs gewesen. Die 32-Jährige ist am Samstag von der Bundespolizei kontrolliert worden und hat dabei neben ihrem deutschen Personalausweis auch einen auf sie ausgestellten italienischen Führerschein vorgelegt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Sie zeigte den Beamten zudem ein Schreiben vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) sowie ein italienisches Dokument vor, welche die Echtheit des italienischen Führerscheins bestätigen sollten. Bei der Untersuchung der Dokumente stellten die Bundespolizisten fest, dass sowohl Führerschein als auch das KBA-Schreiben sowie das italienische Dokument Totalfälschungen waren. Die Frau hatte seit Dezember 2018 keine Fahrerlaubnis mehr. Sie muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein strafrechtlich verantworten.

