Auf der A20 ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Lkw in Brand geraten. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei fing der mit Kunststoff-Fenstern beladene Auflieger zwischen den Anschlussstellen Strasburg (Kreis Vorpommern-Greifswald) und Friedland (Mecklenburgische Seenplatte) durch einen technischen Defekt Feuer. Als der 57-jährige Fahrer den Brand bemerkte, hielt er sofort auf dem Standstreifen an und trennte die Ladung vom vorderen Teil des Lkws.

Trotz Löschversuchen durch die Feuerwehr brannte der Auflieger komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Während der Löscharbeiten wurde die Autobahn zwischenzeitlich in beide Richtungen voll gesperrt. Wegen der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn in Richtung Lübeck am frühen Montagmorgen zunächst weiterhin gesperrt. Der Schaden beträgt etwa 75.000 Euro.

