Schwerin (dpa/mv). Die Partei Die Linke soll in Mecklenburg-Vorpommern eigentlich eine Doppelspitze aus Mann und Frau haben. Kandidatinnen sind allerdings keine in Sicht.

Die von Wahl-Misserfolgen geplagte Linke in Mecklenburg-Vorpommern wählt am 13. Juli einen neuen Landesvorstand. Für den Vorsitz hat jetzt ein dritter Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen. Es handelt sich um Felix Baumert, Jahrgang 1989 und Mitarbeiter im Wahlkreisbüro der mecklenburgischen Linken-Bundestagsabgeordneten Ina Latendorf.

Landesgeschäftsführer Björn Griese bestätigte am Sonntag die Kandidatur Baumerts und dass damit drei Männer den Spitzenposten in der rund 2400 Mitglieder zählenden Partei anstrebten. Neben Baumert handelt es sich demnach um Horst Krumpen (Jahrgang 1966) aus Wismar und Hennis Herbst (Jahrgang 1996) aus Greifswald. Beide sind stellvertretende Parteivorsitzende in MV, Baumert einfaches Mitglied im Landesvorstand.

Zur Not auch ohne Frau

Eigentlich soll der Linken-Landesverband von einer Doppelspitze aus Frau und Mann geführt werden, wie Griese sagte. Allerdings gebe es bisher keine Kandidatin. Sollte dies so bleiben, könne auch nur eine Person den Landesvorsitz übernehmen. Derzeitiger alleiniger Parteivorsitzender ist das Linken-Urgestein Peter Ritter, Jahrgang 1959. Seine Co-Vorsitzende Vanessa Müller hatte sich im Herbst vorigen Jahres von der Spitze zurückgezogen und dafür persönliche Gründe angegeben.

25 Neueintritte seit Kommunal- und Europawahl

Bei der Europawahl am 9. Juni hatte die Linke in MV im Vergleich zur Wahl 2019 fast zwei Drittel ihrer Wählerschaft eingebüßt und noch 4,9 Prozent erreicht. Bei der Kommunalwahl am selben Tag halbierte sich ihr Ergebnis beinahe von 16,3 auf 8,8 Prozent. Die Zahl der Mitglieder sinkt seit Jahren. Griese machte dafür in erster Linie den demografischen Wandel verantwortlich. An das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) habe man bisher nicht nennenswert Mitglieder verloren, sagte er. Seit der Europa- und Kommunalwahl habe es rund 25 Neueintritte in die Linke in MV gegeben.

