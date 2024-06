Rostock (dpa/mv). Ein Kleintransporter kommt von der Fahrbahn ab und schließlich auf dem Dach zum Liegen. Alle acht Insassen müssen verletzt in die Rostocker Uniklinik.

Acht Menschen in einem Van sind auf der Autobahn 19 bei Rostock verletzt worden, als sich ihr Fahrzeug am Sonntagmorgen mehrmals überschlagen hat. Drei der Insassen trugen schwere Verletzungen davon, die anderen fünf leichte, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb dann nach mehreren Überschlägen auf dem Dach liegen. Ersthelfer hätten sich um die Insassen gekümmert und sechs von ihnen aus dem Auto befreien können, bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Alle Insassen wurden in die Uniklinik nach Rostock gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sei der Fahrzeugführer unaufmerksam gewesen, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. Durch den Unfall entstand ein Totalschaden am Van. In Fahrtrichtung Berlin blieb die A19 zwischen den Anschlussstellen Rostock-Industriehafen und Rostock-Nord für eine Stunde voll und für anderthalb Stunden halbseitig gesperrt.

