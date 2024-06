Friedrichsruhe (dpa/mv). Zwei Erwachsene und zwei Kinder sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Ludwigslust-Parchim verletzt worden. Die beiden Jungen im Alter von acht und elf Jahren saßen nicht in Kindersitzen, wie die Polizei mitteilte. Ihr Vater war demnach am Samstagnachmittag auf der B321 nahe Friedrichsruhe mit seinem Auto frontal mit dem Wagen einer Frau kollidiert.

Zwei Erwachsene und zwei Kinder sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Ludwigslust-Parchim verletzt worden. Die beiden Jungen im Alter von acht und elf Jahren saßen nicht in Kindersitzen, wie die Polizei mitteilte. Ihr Vater war demnach am Samstagnachmittag auf der B321 nahe Friedrichsruhe mit seinem Auto frontal mit dem Wagen einer Frau kollidiert.

Ersten Erkenntnissen nach war der Mann in den Gegenverkehr geraten, nachdem er in einer Kurve beschleunigt hatte. Sein achtjähriger Sohn saß laut Polizei auf dem Beifahrersitz. Alle vier Verletzten kamen zur weiteren Untersuchung in verschiedene Kliniken. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegendes Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:240623-99-499073/2 (dpa)