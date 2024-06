Greifswald (dpa/mv). Der Wolfgang-Koeppen-Literaturpreis der Stadt Greifswald geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Madame Nielsen. Der mit 5000 Euro dotierte Preis soll der aus Dänemark stammenden Autor am heutigen Sonntag in Greifswald überreicht werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Der Wolfgang-Koeppen-Preis wird seit 1998 alle zwei Jahre verliehen. Damit wird an den Schriftsteller Wolfgang Koeppen (1906-1997) erinnert, der in Greifswald geboren wurde. Der jeweils letzte Preisträger schlägt den neuen vor. Bisherige Preisträger sind zum Beispiel Sibylle Berg (2008) und Thomas Hettche (2016).

