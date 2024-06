Samtens (dpa/mv). Ein Kind ist bei einem Kellerbrand in Samtens (Landkreis Vorpommern-Rügen) leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Freitag aus zunächst unklarer Ursache in einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. 15 Bewohner mussten demnach während der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen und durften danach zurückkehren. Die leicht verletzte 13-Jährige wurde laut Polizei wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung ambulant behandelt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf.

