Grevesmühlen (dpa/mv). Es gab Fechtkämpfe, viel Feuer und etliche Spezialeffekte: Das Piraten Open-Air in Grevesmühlen feierte am Freitag Saison-Premiere. Sogar das Wetter spielte mit.

Das Piraten Open-Air in Grevesmühlen in Nordwestmecklenburg ist am Freitagabend in die Saison gestartet. Das Motto der Vorstellung lautete „Mit Feuer, Schwert und Kruzifix“. Höhepunkt der Premiere war ein großes Feuerwerk. Das Piraten Open-Air gibt es seit 2017, es gehört zu den großen Freilufttheatern im Land. Bis zu 3200 Zuschauer finden auf der Tribüne Platz.

Die stunt- und actionreichen Geschichten um den Piraten-Captain Joshua Flint spielen an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert in der Karibik. Inspiriert wurden sie von Robert Louis Stevensons Roman „Die Schatzinsel“. In der Episode „Mit Feuer, Schwert und Kruzifix“ sind Fechtkämpfe, echte Schwarzpulverkanonen und originale Vorderlader-Waffen zu sehen, aber auch viele Spezialeffekte. Der Vorverkauf lief nach Angaben der Veranstalter diesmal bisher besser als im Vorjahr.

© dpa-infocom, dpa:240621-99-487192/2 (dpa)