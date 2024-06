Ueckermünde (dpa/mv). Ein 28-Jähriger soll randaliert und beinahe einen Unfall verursacht haben. Als er festgenommen werden soll, flieht er in ein Feld.

Zwei Polizisten sind in der Nacht zum Freitag in Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bei einem Einsatz verletzt worden, einer davon schwer. Ausgelöst hatte den Einsatz ein 28-Jähriger, wie die Polizeiinspektion Anklam mitteilte. Gegen ihn werde wegen Sachbeschädigung, Widerstands gegen und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Zunächst war die Polizei den Angaben zufolge kurz nach Mitternacht ins Klinikum Ueckermünde gerufen worden, weil dort ein Mann aggressiv gewesen und dann verschwunden sei. Eine halbe Stunde später sei die Information eingegangen, ein Mann randaliere in der Innenstadt. Gegen 2.00 Uhr habe es schließlich den Hinweis gegeben, ein Mann laufe auf einer dunklen Landstraße und behindere vorbeifahrende Autos, sodass es beinahe zu einem Unfall gekommen sei.

Als die Beamten eintrafen, sei der Mann in ein Feld geflüchtet. Bei seiner Verfolgung sei einer der Beamten gestürzt und habe sich am Knie schwer verletzt. Bei der Festnahme etwas später habe sich der 28-Jährige widersetzt und eine Polizistin leicht an der Schulter verletzt. Er soll die Beamten auch wiederholt beleidigt haben. Der Mann hatte den Angaben zufolge einen Atemalkoholwert von 1,66 Promille.

