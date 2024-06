Malchin (dpa/mv). Erst Opfer einer Körperverletzung, dann als mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft genommen - bei einem 33-Jährigen sind Drogen im Wert von 150.000 Euro gefunden worden.

Drogen mit einem Straßenverkaufswert von rund 150.000 Euro hat die Polizei in Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entdeckt. Nach Angaben vom Freitag hatten die Beamten gegen einen 33-jährigen Mann ermittelt, der am 13. Mai Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden war und in dessen Wohnung bei dem Einsatz verschiedene Drogen gefunden wurden.

Die Fahnder vermuteten damals, dass der Mann nicht nur in seiner Wohnung Drogen haben könnte. „Es folgten umfangreiche Ermittlungen im Hintergrund, die zu Wochenbeginn mit einer Durchsuchung endeten. Eine Art Garage wurde als Drogenlager benutzt.“

Dem 33-Jährigen werde aktuell der Besitz von mehr als einem Kilogramm Kokain und mehr als fünf Kilogramm Amphetamin vorgeworfen. Die Ermittler vermuten, dass der Mann ein Drogendealer war. Er wurde deshalb bereits nach der Körperverletzung, deren Opfer er war, und den ersten Drogenfunden in seiner Wohnung in Untersuchungshaft genommen.

