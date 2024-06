Röbel (dpa/mv). Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos sind sechs Menschen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte verletzt worden. Laut Angaben der Polizei geriet ein Wagen auf einer Landstraße nahe Röbel am Donnerstagnachmittag aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Auto. Dieses wurde in eine Schutzplanke geschleudert und prallte dann gegen einen weiteren Wagen. Bei dem Unfall wurden sechs Personen verletzt, die Unfallfahrerin schwer. Die 60-Jährige und drei weitere Verletzte wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Autos sind sechs Menschen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte verletzt worden. Laut Angaben der Polizei geriet ein Wagen auf einer Landstraße nahe Röbel am Donnerstagnachmittag aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Auto. Dieses wurde in eine Schutzplanke geschleudert und prallte dann gegen einen weiteren Wagen. Bei dem Unfall wurden sechs Personen verletzt, die Unfallfahrerin schwer. Die 60-Jährige und drei weitere Verletzte wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240621-99-476097/2 (dpa)