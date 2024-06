Grevesmühlen (dpa/mv). Es gibt Fechtkämpfe, viel Feuer und Rauch und echte Schwarzpulverkanonen. Bei der Premiere am Freitag wird den Besuchern ein zusätzlicher Programmpunkt geboten.

Das Piraten-Open-Air-Theater in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) startet am Freitagabend (19.30 Uhr) in die diesjährige Saison. Das Motto: „Mit Feuer, Schwert und Kruzifix“. Den Höhepunkt der Premiere bilde ein großes Feuerwerk mit einer speziell dafür geschaffenen Komposition aus Musik und pyrotechnischen Elementen, teilten die Veranstalter mit. Bis Ende August können Zuschauer dann täglich beim Action-Open-Air-Theater ins 18. Jahrhundert eintauchen und die Abenteuer des „Capt'n Flint“ miterleben. Neben Fechtkämpfen gibt es auch „professionelle Spezialeffekte mit viel Feuer und Rauch, echte Schwarzpulverkanonen und originale Vorderlader Waffen“, wie es hieß. Bis zu 3200 Zuschauer finden auf der Tribüne Platz. Seit 2007 gibt es das Open-Air-Theater.

