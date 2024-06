Rostock (dpa/mv). Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat die ersten beiden Neuzugänge für die kommende Saison verpflichtet. Von Absteiger Hakro Merlins Crailsheim wechselt Aufbauspieler Elias Baggette an die Ostsee. Der 22 Jahre alte gebürtige Berliner unterschrieb in Rostock einen Zweijahresvertrag, teilte der Verein am Donnerstag mit.

„Wir erwarten von ihm, dass er viel Energie und Qualität in unser Spiel auf beiden Seiten des Feldes bringt und sich während der nächsten Saison weiter verbessert“, sagte Seawolves-Trainer Przemyslaw Frasunkiewicz.

Zudem kommt der achtmalige Nationalspieler Dominic Lockhart vom Playoff-Halbfinalisten Niners Chemnitz nach Rostock. Der Flügelspieler mit Defensiv-Qualitäten erhielt einen Einjahresvertrag. „Er bringt viel Erfahrung, Härte und Siegermentalität mit“, erklärte Frasunkiewicz.

