Ludwigslust/Güstrow (dpa/mv). Eine 72-jährige Frau aus Ludwigslust ist von Trickbetrügern um 20 000 Euro gebracht worden. Die Betrüger hätten sich als Polizisten und Rechtsanwälte ausgegeben und behauptet, die Enkelin der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, teilte die Polizei Neubrandenburg am Donnerstag mit. Deshalb benötige sie eine Kaution, um die Untersuchungshaft zu vermeiden. Die Frau habe das Geld übergeben, erst als die 72-Jährige mit ihrer Enkelin gesprochen habe, sei der Betrug aufgefallen.

Ähnliche Betrugsversuche seien auch bei der Polizei Güstrow gemeldet worden. In Papendorf sei eine 87-jährige Frau am Dienstagabend von Betrügern kontaktiert worden, die sich als Polizisten ausgegeben hätten. Sie hätten die Frau dazu gebracht, zum Schutz ihrer Wertsachen Schmuck und Bargeld in einer Plastiktüte außerhalb ihrer Wohnung zu platzieren. Am nächsten Tag sei die Tüte verschwunden gewesen. In Gnoien habe eine 86-jährige Frau nach einem Anruf ihrer vermeintlichen Enkelin 10 000 Euro an einen unbekannten Menschen übergeben. Die Polizei warnte vor Betrugsmaschen und betonte, dass man bei Geldforderungen am Telefon besonders vorsichtig sein sollte.

