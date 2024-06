Rostock (dpa/mv). Etwa drei Jahre dauert im Handwerk die Ausbildung zum Meister. 190 absolvierten sie über die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern. Ein guter Grund zu feiern, findet auch CDU-Chef Friedrich Merz.

Im Beisein von CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz hat die Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern den erfolgreichen Ausbildungsabschluss von 190 Meisterinnen und Meister aus zehn Gewerken gefeiert. Merz würdigte gemeinsam mit Kammer-Präsident Axel Hochschild die Absolventen als junge Elite des regionalen Handwerks. Zu der Festveranstaltung waren am Donnerstag rund 300 Gästen aus Wirtschaft und Politik in der Rostocker Stadthalle gekommen.

Mit ihrem Meisterbrief in der Tasche würden die jungen Dachdecker-, Friseur-, Maler- und Lackierer- oder Tischlermeister unter anderem von Rügen bis Neubrandenburg, Demmin, Neustrelitz, Rostock oder Schwaan die Ärmel hochkrempeln, um ihre neuesten Kenntnisse und Fertigkeiten in den Betrieben einzubringen, so Hochschild. „Ohne Handwerk geht nichts. Die geplanten Transformationen und Herausforderungen vom Klimaschutz bis zur Mobilität oder Digitalisierung können nur mit dem Handwerk umgesetzt werden.“

Die neuen Meisterinnen und Meister bekleideten neue Führungspositionen, gründen oder übernähmen einen Betrieb und bilden fachlichen Nachwuchs aus. Allein 3000 handwerkliche Unternehmen von insgesamt rund 12.200 Handwerksbetrieben im Kammerbereich stünden in den nächsten fünf Jahren vor dem Generationswechsel.

