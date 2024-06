Rostock (dpa/mv). Das Rostocker Ostseestadion feiert seinen 70. Geburtstag. Als Ehrengast hat sich der FC Hansa einen italienischen Erstligisten eingeladen.

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock bestreitet am Wochenende vor dem Saisonstart ein hochkarätiges Testspiel. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, gastiert am 27. Juli anlässlich des 70. Geburtstages des Ostseestadions der italienische Topverein Lazio Rom bei den Mecklenburgern. Das Spiel gegen den Siebten der abgelaufenen Saison in der Serie A wird um 15.00 Uhr angepfiffen. Bereits am 13. Juli testet das Team des neuen Trainers Bernd Hollerbach gegen den dänischen Erstligisten Randers FC.

