Karlshagen (dpa/mv). Ein Unbekannter soll in Karlshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) nach einem Autounfall, bei dem sich ein Mann schwer verletzte, Fahrerflucht begangen haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand wechselte der 42-Jährige am Mittwochabend aufgrund von Bauarbeiten vom Gehweg auf den rechten Fahrbahnrand und schob dort seinen Roller, wie die Polizei mitteilte. Das Auto überholte und streifte dabei den Mann, woraufhin er stürzte und schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitt. Der 42-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

