Schwerin. Viele Sportler, die in der DDR heimlich gedopt wurden, haben gesundheitliche Schäden davongetragen. Justizministerin Bernhardt kämpft um ihre Rehabilitierung - und erzielt einen Teilerfolg.

Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin Jacqueline Bernhardt fordert die Rehabilitierung der Opfer von Zwangsdoping in der DDR und hat dabei einen Teilerfolg erzielt. Die Justizministerkonferenz sei einstimmig einem Antrag aus Schwerin gefolgt und bitte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) um Prüfung, ob eine gesetzliche Änderung angezeigt sei, um die Rehabilitierung von Betroffenen des Zwangsdopings im DDR-Sport zu ermöglichen, teilte die Linke-Politikerin am Mittwoch in Schwerin mit.

Dabei gehe es insbesondere um Menschen, die als Kinder und Jugendliche in der DDR heimlich gedopt worden seien. „Das waren Substanzen, deren gesundheitsschädigende Wirkung den staatlichen Stellen der DDR bekannt war.“ Viele Betroffene hätten bleibende Gesundheitsschäden erlitten.

Zur Frage der Rehabilitierung hätten Gerichte in Deutschland bisher unterschiedlich geurteilt, so Bernhardt. Das Verwaltungsgericht Greifswald habe 2020 festgestellt, dass das heimliche Verabreichen von Dopingsubstanzen rechtsstaatswidrig sei. Andere Gerichte verneinten demnach diese Frage, darunter auch das Bundesverwaltungsgericht. „Letztlich ist dadurch eine Rechtslage entstanden, die aus Sicht der Betroffenen unbefriedigend ist. Ihnen bleibt die Rehabilitierung verwehrt.“ Dabei gehe es für die Betroffenen um persönliche Genugtuung, aber auch um die Erlangung finanzieller Leistungen.

© dpa-infocom, dpa:240619-99-455834/2 (dpa)