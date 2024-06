Schwerin (dpa/mv) –. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Schwerins Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) haben mit einem Glockenschlag symbolisch die sanierte Hafenanlage auf Kaninchenwerder eröffnet. „Die moderne Anlegestelle mit über 40 Liegeplätzen macht die Insel noch attraktiver, für Wassersportler und Hobbykapitäne“, erklärte Schwesig zur Eröffnung am Mittwoch. Auch die Anbindung durch Fahrgastschiffe sei mit der neuen Anlage weiter gesichert. Kaninchenwerder gehört zum Europäischen Vogelschutzgebiet im Schweriner See, was laut Staatskanzlei bei den Baumaßnahmen berücksichtigt werden musste. Für die Hafenanlage seien demnach 4,2 Millionen Euro investiert worden.

Badenschier freute sich über die neue Anlage: „Für Wassertouristen ist die malerische Insel Kaninchenwerder das Tor zur Landeshauptstadt“, sagte er. Fünfzehn Monate habe die Bauzeit betragen, nun solle die Weiße Flotte die Insel ab Samstag mehrmals täglich anfahren. Im Bereich der Hafenanlage seien außerdem zwanzig Bäume neu gepflanzt und zwölf Bänke aufgestellt worden.

Die Insel Kaninchenwerder steht bereits seit 1939 unter Naturschutz. Sie erstreckt sich auf einer Länge von etwa einem Kilometer und einer Breite von 620 Metern. Neben vielen Eschen, Erlen und Buchen gibt es rund 270 Pflanzen- und zahlreiche Tierarten, darunter Seeadler, Wildschweine, Rehe, Füchse sowie 66 Vogel- und vier Fledermausarten.

