Demmin (dpa/mv). Drei Jahre nach der Grundsteinlegung ist der Erweiterungsneubau am Kreiskrankenhaus in Demmin an die Belegschaft und den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte übergeben worden. Es ist nach Angaben des Krankenhauses der größte Erweiterungsbau in der 124-jährigen Geschichte. Der Neubau sei wegen steigender Anforderungen und begrenzter Kapazitäten nötig geworden. „Mit der Eröffnung unseres modernen Neubaus am Kreiskrankenhaus Demmin ist unser Gesundheitsstandort optimal für die Zukunft gerüstet“, sagte Lutz Wilhelm, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses, zur Eröffnung am Mittwoch. Ende Juni soll das neue Gebäude in Betrieb genommen werden.

Der Neubau erweitere die Nutzfläche um 3800 Quadratmeter mit moderner Technik, einem neuen Operationssaal und drei Kreißsälen. Außerdem sei die Intensivstation um vier Patientenzimmer auf 16 Intensivbetten erweitert worden. Damit sollen die Bedingungen für Patienten und Personal verbessert werden. Auch die Notaufnahme im Hauptgebäude sei saniert worden, die Bauarbeiten seien aber bislang noch nicht abgeschlossen. 27 Firmen aus Mecklenburg-Vorpommern und 13 weitere Unternehmen aus anderen Bundesländern seien an dem Neubau beteiligt.

Für die bisherigen Bauarbeiten hätten rund 25,5 Millionen Euro Landesinvestitionsmittel laut Landeskrankenhausgesetz zur Verfügung gestanden. Weitere Baumaßnahmen mit einem Budget von 10,3 Millionen Euro sollen bis 2028 abgeschlossen werden. Geschäftsführer Kai Firneisen betonte die Relevanz der Fortsetzung der baulichen Restrukturierung: „Nur so können wir künftig in der Region wie auch in der Krankenhausreform gefordert eine bevölkerungsgerechte Altersmedizin und moderne Funktionsbereiche anbieten“.

