Rostock (dpa/mv). Zwei Wochen vor dem Auftakt in der 3. Liga absolviert Hansa Rostock einen Härtetest. Zu Gast im Volksstadion ist am 13. Juli ein dänischer Erstligist.

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock bestreitet in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Randers FC. Das teilte der Zweitliga-Absteiger am Mittwoch mit. Die Partie findet am 13. Juli im Rostocker Volksstadion, einem Nebenplatz des Ostseestadions, statt. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.

Randers spielt seit zwölf Jahren ununterbrochen in der höchsten dänischen Spielklasse. Für die Mecklenburger und ihren neuen Trainer Bernd Hollerbach ist die Partie zwei Wochen vor dem Saisonauftakt in der 3. Liga (2. bis 4. August) ein Härtetest.

