Pasewalk (dpa/mv). Erneut sind mehrere Menschen an der deutsch-polnische ohne Papiere aufgegriffen worden. Nicht alle durften in Deutschland bleiben.

Die Polizei hat im Grenzgebiet Mecklenburg-Vorpommerns zu Polen in den vergangenen Tagen 19 Menschen bei der illegalen Einreise aufgegriffen. In allen Fällen ergaben die Ermittlungen, dass die Personen auf der Belarus-Route bis nach Deutschland geschleust worden sind, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Die Menschen, die bei verschiedenen Kontrollen am Montag und Dienstag gestoppt wurden, kamen aus Eritrea, Afghanistan, Bangladesch und Indien. Elf von ihnen kamen in die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz. Die anderen wurden nach Polen zurückgeschoben.

Die Zahl unerlaubter Einreisen über die sogenannte Belarus-Route und Polen nach Deutschland steigt wieder deutlich an. Die Bundespolizei registrierte nach eigenen Angaben mit Bezug zur Belarus-Route im Januar lediglich 26 und im Februar 25 unerlaubt eingereiste Personen. Im März seien es bereits 412 und im April 861 Personen gewesen, wie die Behörde im Mai mitgeteilt hatte.

