Rostock (dpa/mv). In der Nacht zum Mittwoch ist ein Auto bei einem Brand in Rostock komplett zerstört worden. Die Türen eines Nebengebäudes wurden laut Angaben der Polizei durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen und die Wand des Wohnhauses stark verrußt. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Brandstiftung eingeleitet. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 25.000 Euro.

