Rostock (dpa/lmv). Der Ostsee-Club verstärkt sich in der Defensive und holt den 21 Jahre alten Abwehrspieler von der Eintracht. Gebuhr kam schon in der Bundesliga zu einem kurzen Einsatz.

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat Abwehrspieler Dario Gebuhr vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt verpflichtet. Das teilte der Absteiger am Dienstag mit, nannte dabei aber keine Details zur Vertragslaufzeit. „Dario ist ein sehr athletischer und zweikampfstarker Innenverteidiger, der mit viel Leidenschaft agiert“, sagte Profifußball-Direktor Amir Shapourzadeh über den 21-Jährigen.

Der Innenverteidiger wurde in der Jugend von Wehen Wiesbaden und der Eintracht ausgebildet. In der vergangenen Spielzeit absolvierte Gebuhr für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest 29 Partien. Im April 2023 hatte er seinen bisher einzigen Bundesliga-Einsatz, als er zwanzig Minuten beim 0:4 bei Borussia Dortmund auf dem Feld stand.

