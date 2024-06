Schwerin (dpa/mv). Ein 52-Jähriger stößt mit seinem Auto auf einer Landstraße mit einem anderen Wagen zusammen und wird dabei schwer verletzt. Die Ursache des Unfalls muss noch geklärt werden.

Bei einem Autounfall im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Wagen am Dienstagmorgen auf einer Landstraße nahe der Gemeinde Vellahn aus bislang ungeklärter Ursache mit einem anderen Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Beim 52-Jährigen sei ein Atemalkoholwert von 0,2 Promille festgestellt worden. Der 46-jährige Fahrer des anderen Autos blieb den Angaben zufolge unverletzt, wurde jedoch zu Untersuchungen ebenfalls in eine Klinik gebracht.

