Velgast (dpa/mv). Ein 16-Jähriger ist ohne Führerschein auf einem Motorrad in Velgast unterwegs. Als er mit einem Auto zusammenstößt, verletzt er sich dabei schwer.

Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Velgast im Landkreis Vorpommern-Rügen schwer verletzt worden. Der Jugendliche, der keinen gültigen Führerschein besessen habe, sei am Montag mit seinem Motorrad gegen ein gerade einparkendes Auto gefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Der 18-jährige Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Das Motorrad des 16-Jährigen sei nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

