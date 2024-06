Berlin. Bei ihrer Frühjahrskonferenz in dieser Woche sollten sich die Innenminister nach Ansicht der Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic mit Maßnahmen gegen rassistische Gewalt beschäftigen. „Der abscheuliche rassistische und feige Angriff durch eine große Gruppe von Menschen auf zwei ghanaische Kinder in Grevesmühlen darf nicht folgenlos bleiben“, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Innenministerkonferenz sei nun gefordert, sich mit dem Vorfall und den nötigen Konsequenzen zu befassen. „Eine solche Attacke kann zu Nachfolgetaten animieren und darüber hinaus verheerende Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl von schwarzen und migrantischen Kindern und Jugendlichen in Deutschland haben“, warnte Mihalic. Dem müsse entschieden entgegengewirkt werden.

Bei ihrer Frühjahrskonferenz in dieser Woche sollten sich die Innenminister nach Ansicht der Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic mit Maßnahmen gegen rassistische Gewalt beschäftigen. „Der abscheuliche rassistische und feige Angriff durch eine große Gruppe von Menschen auf zwei ghanaische Kinder in Grevesmühlen darf nicht folgenlos bleiben“, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Innenministerkonferenz sei nun gefordert, sich mit dem Vorfall und den nötigen Konsequenzen zu befassen. „Eine solche Attacke kann zu Nachfolgetaten animieren und darüber hinaus verheerende Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl von schwarzen und migrantischen Kindern und Jugendlichen in Deutschland haben“, warnte Mihalic. Dem müsse entschieden entgegengewirkt werden.

Nach Polizeiangaben waren in der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern am Freitagabend ein achtjähriges Mädchen und seine zehn Jahre alte Schwester aus einer Gruppe von etwa 20 Jugendlichen und Heranwachsenden heraus angegriffen worden. Dem jüngeren Mädchen sollen die Angreifer unter anderem ins Gesicht getreten haben. Als die Eltern der Kinder hinzukamen, soll es laut Polizei auch mit diesen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Die Achtjährige und der Vater wurden leicht verletzt und kamen kurzzeitig in ein Krankenhaus.

Die Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern treffen sich an diesem Mittwoch zu Beratungen in Potsdam. Bei ihrem dreitägigen Treffen wird es unter anderem um Bevölkerungsschutz, europäische Asylpolitik und Abschiebungen gehen.

© dpa-infocom, dpa:240617-99-429027/2 (dpa)