Schwerin (dpa/mv). Das Ziel von Felix Koslowski als Trainer der niederländischen Volleyballerinnen war klar: Olympia in Paris. Das hat der Coach vom deutschen Vizemeister SSC erreicht - mit einem Sieg im letzten Spiel.

Volleyball-Trainer Felix Koslowski hat mit der niederländischen Frauen-Nationalmannschaft im Endspurt das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris gelöst. Der Coach vom deutschen Vizemeister SSC Palmberg Schwerin qualifizierte sich mit dem Oranje-Team dank insgesamt sieben Erfolgen in der Gruppenphase der Volleyball Nations League noch für das olympische Turnier, nachdem die direkte Qualifikation im vergangenen Jahr missglückt war. Koslowski ist in Doppelfunktion tätig.

Ausschlaggebend im Duell mit Kanada um den letzten freien von zwölf Startplätzen war dabei das 3:0 zum Abschluss gegen Südkorea beim Turnier am Sonntag in Japan. „Es ist vermutlich das Lebensziel von jedem Athleten, Betreuer und Trainer, einmal an den Olympischen Spielen teilzunehmen“, betonte Koslowski und ergänzte: „Ich habe seit 2008 in verschiedenen Rollen versucht, dieses Ziel zu erreichen und freue mich einfach, dass sich der lange Atem ausgezahlt hat.“

© dpa-infocom, dpa:240617-99-427326/2 (dpa)